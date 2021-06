Manolas spegne 30 candeline, gli auguri della SSCN

In questi giorni è circolata la voce che Manolas voglia “chiudere” a casa, per cui si parla di un interesse per il difensore del Napoli da parte dell’ Olimpiakos, c’è da ricordare, però, che Spalletti neo allenatore del Napoli conosce bene il greco e sembra difficile che voglia cominciare la sua avventura in azzurro provandosi di lui…Oggi, a prescindere dai discorsi di mercato, un obbligo del periodo, Manolas spegne 30 candeline. Da parte della SSCN e della nostra redazione “Auguri, Kostas!”

🎂 | Tanti auguri a Kostas Manolas 🎉

Il difensore azzurro compie 3️⃣0️⃣ anni! 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/djcinmZkAv — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 14, 2021