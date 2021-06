Koulibaly e Fabian Ruiz, richieste del Napoli ad alta quota

Il mercato del Napoli, come della maggior parte dei club, è condizionato dalle uscite e non sarà semplice potersi muovere da diversi lati. Ad esempio i giocatori che potrebbero fare cassa, Koulibaly e Fabian Ruiz, la società azzurra chiede per entrambi cifre importanti. In passato AdL per il difensore senegalese, ha rifiutato dai 90 agli oltre 100 milioni, per tenersi stretto il gigante del reparto arretato. Il Napoli chiede 70 milioni, nessun ripensamento, se dovesse restare, dovrebbe rinnovare il contratto, ma ha un ingaggio da oltre sei milioni. Su Fabian Ruiz invece le richieste non mancano, Real Madrid, Atletico Madrid e Psg, però al momento nessuna offerta, però il presidente del club partenopeo anche per lui chiede 70 milioni. L’Europeo sarà decisivo. Spalletti sa bene che con o senza di loro non è la stessa cosa, ma dovessero restare certamente sarebbe un vantaggio per tutti.

La Redazione