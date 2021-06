Francesco Cammarota, creatore del Museo CAM: “Maradona Day? Contentissimo…”

A “Marte Sport Live”, Francesco Cammarota, creatore del Museo CAM:

“Ieri, nell’evento, sono intervenuti tanti ex calciatori come Carnevale, Renica, Carannante che mi ha dato una grossa mano e si è fatto in 4. Sono intervenuti anche Di Fusco, Caffarelli ed altri. Abbiamo racconto 6100 euro in una lotteria, verranno bonificati al figlio della signora Nunzia Izzo di Portici che dovrà avere un intervenuto chirurgico. Sono stato contentissimo, c’era una persona che ha fatto un tir intero per Maradona. Maglie di Maradona? Andiamo dal 1950 fino ad arrivare all’ultima. Ce n’è anche una gialla con sponsor Cirio, che mi è stata data da Batista della Lazio. L’altra ce l’ha Alessandro Altobelli e lui, ogni volta che viene in zona, mi viene a trovare”.

Fonte: Radio Marte