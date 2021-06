EURO 2020 – Scozia-Repubblica Ceca, formazioni ufficiali. In campo l’ex Roma e Samp Schick

Questo pomeriggio si giocherà la sfida tra la Scozia e la Repubblica Ceca, sono nello stesso girone di Inghilterra e Croazia, per Euro 2020. Per la squadra britannica gioca il terzino del Liverpool Robertson, mentre per gli ospiti in attacco spazio all’ex di Roma e Sampdoria Patrick Schick. Si giocherà a Glasgow.

SCOZIA (3-5-2): Marshall; Hanley, Cooper, Hendry; O’Donnell, McTominay, McGinn, Armstrong, Robertson; Dykes, Christie



REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celutska, Kalas, Boril; Soucek, Kral; Masopust, Darida, Jankto; Schick

La Redazione