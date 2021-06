EURO 2020 – Polonia-Slovacchia, formazioni ufficiali. Zielinski in campo, Lobotka in panchina

Questo pomeriggio alle ore 18,00 si giocherà la sfida, valevole per la fase a gironi di Euro 2020 tra la Polonia e la Slovacchia. In campo Zielinski, mentre per gli ospiti l’ex Napoli Hamsik dal primo minuto, panchina per Lobotka.

Polonia (4-3-3): Szczesny; Bereszynski, Bednarek, Glik, Rybus; Linetty, Krychowiak, Klich; Zielinski, Lewandowski, Jozwiak. Ct Paulo Sousa

Slovacchia (4-2-3-1): Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hromada; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda. Ct Tarkovic

