EURO 2020 – Polonia-Slovacchia 1-2, decide Skriniar. Male Zielinski

Esordio a San Pietroburgo per la Polonia di Paulo Sousa contro la Slovacchia, squadre nello stesso girone di Spagna e Svezia. I polacchi partono subito aggressivi, dove Zielinski cerca di non dare punti di riferimento. Al primo affondo i slovacchi passano, spunto di Mak che tira dalla sinistra, palla sul palo e poi sulla schiena di Szeszsny che manda nella propria porta. La squadra di Paulo Sousa fa fatica a reagire, anzi rischia il raddoppio con Hamsik, diagonale che termina sul fondo. Ad inizio ripresa la Polonia pareggia con Linetty che sfrutta al meglio il cross di Rybus. I polacchi sembrano in risalita, ma arriva il doppio giallo ai danni di Krychowiak. La Slovacchia torna in vantaggio con Skriniar che su calcio d’angolo stoppa e batte Szeszsny. Nel finale di gara il diagonale di Moder finisce sul fondo. Zielinski, dopo un discreto inizia, cala alla distanza, soffrendo la marcatura del centrocampo avversario.

Polonia (4-3-3): Szczesny; Bereszynski, Bednarek, Glik, Rybus (74′ Puchacz); Linetty (74′ Frankowski), Krychowiak, Klich (85′ Moder); Zielinski (85′ Swiderski), Lewandowski, Jozwiak. Allenatore: Sousa

Slovacchia (4-2-3-1): Dubravka; Pekarik (78′ Koscelnik), Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hromada (78′ Hrosovsky); Haraslin (86′ Duris), Hamsik, Mak (86′ Suslov); Duda (90’+1′ Gregus). Allenatore: Tarkovic

Arbitro Ovidiu Haţegan

Marcatori: 18′ aut. Szczesny (P), 46′ Linetty (P), 69′ Skriniar (S)

Ammoniti: Hubocan (S), Krychowiak (P)

Espulsi: Krychowiak (P)

