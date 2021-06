CALCIO FEMMINILE – M. Bertolini (c.t. Italia): “Contro l’Austria un’altra amichevole impegnativa”

Questo pomeriggio ultima amichevole stagionale per l’Italia del c.t. Milena Bertolini, in trasferta contro l’Austria. Si giocherà alle ore 16,30, diretta su Rai 2 al ‘WienerNeustadt Arena’ . Ieri le parole del c.t. delle azzurre. “Ci dobbiamo aspettare, un’altra partita impegnativa. L’Austria non ha le stesse potenzialità dei Paesi Bassi, è forse una nazionale con una qualità tecnica inferiore, ma molto fisica ed aggressiva, con una grande intensità di gioco. Tra l’altro ha scalato molte posizioni nel ranking, grazie al suo rendimento costante con il quale ha dimostrato di essere una realtà in continua crescita. Queste amichevoli, sono una grande opportunità per le giovani che avranno l’occasione di giocare, ma anche per me che potrò valutare il dato di crescita di quelle ragazze che fanno parte del gruppo e che si sono messe in luce durante il campionato. Vedere se riescono ad inserirsi nel gruppo e in che modo, del resto la mia squadra è fatta da un gruppo molto accogliente ed aperto a tutte”.

La Redazione