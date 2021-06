CALCIO FEMMINILE – Austria-Italia 2-3, decide Linari dal dischetto

Questo pomeriggio ultima gara di questa stagione per l’Italia femminile del c.t. Milena Bertolini, sul campo dell’Austria e la gara non ha tradito le attese. Azzurre avanti con Soffia che su assist di Glionna batte imparabilmente il portiere di casa. Le avversarie dell’Italia però pareggiano con Billia ha il tempo di calciare e batte Schroffenegger da pochi passi. Il portiere delle azzurre con i piedi evita la doppietta della giocatrice austriaca. Nella ripresa di nuovo avanti la squadra di Bertolini, tiro-cross di Soffia e stavolta è tratta in inganno l’estremo difensore dell’Austria. Le padroni di casa vanno sul 2-2, colpo di testa di Wenninger. L’Italia però realizza la rete del successo con Linari che segna dal dischetto. Le azzurre chiudono al meglio il mini ciclo di amichevole, in attesa di ricominciare da Settembre per arrivare al top ai prossimi Europei in Inghilterra. A fine gare le parole del c.t. Milena Bertolini. “La partita, è stata come mi aspettavo, impegnativa, molto fisica e aggressiva. Noi abbiamo iniziato timorose come era prevedibile, perché in campo c’erano molte giovani, ma anche tanto talento e qualità. Sono felice e soddisfatta perché le ragazze sono state brave, non si sono mai abbattute, quando hanno preso gol hanno reagito. Insomma è stato un ottimo test con tante indicazioni positive”.

Austria-Italia 2-3 (11° Billa, 67° Wenninger; 3°, 53° Soffia, 76° rig. Linari)

La Redazione