Andrea Petagna, un’estate in bilico. Spalletti sarà decisivo

L’inizio di stagione di Andrea Petagna al Napoli era stato incoraggiante, decisivo nelle vittorie di Benevento, in casa contro Sampdoria e Empoli, tra campionato e Coppa Italia. Ad un certo punto era lui il centravanti di Gattuso. Poi il lungo stop di oltre un mese, nel momento chiave della stagione, con Mertens e Osimhen, anche loro ai box. In tutto la punta nativa di Trieste ha giocato 15oo minuti, cinque gol, vicino anche alla seste rete all’ultimo secondo di Napoli-Verona, che sarebbe valsa la Champions. Il suo futuro? Ad oggi è in bilico, le richieste non mancano, piace al Torino, dovesse partire Andrea Belotti. Il suo contratto in scadenza è nel 2024, a Dimaro-Folgarida, verrà valutato dal neo tecnico Luciano Spalletti. Un fattore che lo potrebbe far restare è che Osimhen a Gennaio andrà a giocare la Coppa d’Africa e avere una punta in alternativa farebbe comodo.

La Redazione