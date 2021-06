Anche Immobile nel Made in Sud di Mancini

Il destino di Immobile che ha lasciato presto la sua Torre Annunziata per crescere nelle giovanili della Juventus. Poi i tanti giri, i viaggi all’esterno tra Borussia Dortmund e Siviglia senza trovare troppa fortuna, per poi riabbracciare l’Italia e la serie A. Solo a quel punto sono tornati i gol: quelli che nella stagione 2019-20 gli hanno fatto vincere la Scarpa d’oro e che quest’anno hanno convinto Mancini a metterlo al centro del tridente dell’Italia. Sua moglie Jessica era anche lei in tribuna all’Olimpico, accanto alla signora Insigne. Amiche tra loro come amici sono i loro mariti che si vogliono bene e hanno imparato a vincere insieme quasi 10 anni fa a Pescara, quando erano tra le attrazioni più belle e divertenti di Zemanlandia.

Bruno Majorano (Il Mattino)