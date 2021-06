Amici contro, Marek ha detto di Piotr: “Il più talentuoso con cui ho giocato”

Amico caro. Fortissimo amico mio. A noi due: Marek Hamsik e Piotr Zielinski hanno giocato insieme nel Napoli, e anzi a un certo punto Piotr è stato anche considerato l’erede designato di Marek, ma oggi la situazione è tutt’altro che amichevole. E’ una questione nazionale: l’esordio all’Europeo di Slovacchia e Polonia. Per la precisione: Polonia-Slovacchia, prima assoluta del Gruppo E, in programma alle 18 a San Pietroburgo. Sfida affascinante, considerando che la storia del girone è tutta da scrivere, mentre gli incroci e le storie personali sono addirittura romantici: «Credo che Zielinski sia il centrocampista più talentuoso con cui abbia mai giocato», ha detto Hamsik in sede di presentazione. Hamsik che se non avesse giocato in Svezia un paio di mesi, e se non avesse lucidato un po’ i muscoli dopo la naftalina cinese, non avrebbe neanche risposto alla convocazione del suo Paese. Già. Loro in copertina, in passerella faccia a faccia, ma poi ce n’è per tutti i gusti all’italiana: dal forfait di Milik a Szczesny e Glik, passando per Kucka e Skriniar. F. Mandarini (CdS)