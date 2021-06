[Video] Il Napoli Primavera rivede la “A”. Sequenze dei calci di rigore

L’Atalanta campione d’Italia potrà andare a caccia del terzo titolo consecutivo. I bergamaschi travolgono l’Ascoli già retrocesso, volano temporaneamente al terzo posto e guadagnano la certezza aritmetica dei playoff. Più sorprendente l’altra “manita” di giornata: il Cagliari, trascinato dalle doppiette di Luvumbo e del capocannoniere Contini, mette nei guai l’Empoli, che ora rischia di fallire la qualificazione agli spareggi scudetto. La Sampdoria, infine, pareggia a Firenze grazie al solito Di Stefano: viola non ancora salvi e i blucerchiati che oggi potrebbero subire il sorpasso dell’Inter, impegnata in casa contro il Bologna, e l’aggancio della Juve, che cerca punti d’oro nel derby. Ultime promozioni in Primavera 2: fanno festa Lecce e Napoli, che supera ai rigori il Parma.

PRIMAVERA 1 (29ª giornata)



IERI

Ascoli-Atalanta 0-5: 5′ pt Scalvini, 40′ pt Italeng, 8′ st Gyabuaa, 31′ st rig. Cortinovis, 37′ st Oliveri;

Cagliari-Empoli 5-1: 9′ pt e 27′ pt Luvumbo (C), 46′ pt Desogus (C), 17′ st e 30′ st rig. Contini (C), 48′ st rig. Baldanzi (E);

Fiorentina-Sampdoria 1-1: 42’ pt Dutu (F), 34’ st Di Stefano (S).



OGGI

ore 11 Genoa-Lazio, Torino-Juventus;

ore 15 Roma-Milan; ore 17 Spal-Sassuolo;

ore 19 Inter-Bologna.



CLASSIFICA: Sampdoria 54 punti; Inter 53; Juventus, Atalanta 51; Roma 49; Empoli 46; Spal 45; Sassuolo 44; Milan 41; Cagliari 40; Genoa 36; Fiorentina 32; Torino, Bologna 27; Lazio 19; Ascoli 6.



PRIMAVERA 2

(finali playoff) Lecce-Cremonese 1-0: 32’ pt Maselli; Parma-Napoli 1-1, 5-6 dcr: 18’ pt Napoletano (P), 39’ st Labriola (N).

