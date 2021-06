Tutino e Gaetano a Dimaro-Folgarida, dal Prof. Spalletti

Dal 15 al 25 Luglio il Napoli sarà in ritiro a Dimaro-Folgarida, per preparare la prima parte della stagione, anche se mancheranno diversi protagonisti impegnati agli Europei. Questo però non impedirà al tecnico Luciano Spalletti di vedere all’opera anche alcuni giovani azzurri. Ben tre sono componenti della Primavera, Luperto, Tutino e Gaetano. Il difensore classe ’96 ha giocato 23 gare a Crotone, ma non ha avuto il rendimento che si aspettava. La punta classe ’96 a Salerno ha dimostrato quanto vale, ha totalizzato 13 reti, con la maglia granata, dovesse il club trovare gli acquirenti, vorrebbe restarci per trovare continuità. Infine il 2000 Gaetano ha giocato bene con la Cremonese, può essere il vice-Zielinski, sette gol l’ultima stagione. Infine Ounas, ha dimostrato a Crotone davvero che può giocare in serie A, anche se probabilmente verrà ceduto a titolo definitivo. Il franco-algerino piace a Sampdoria e Olympiacos, niente più formula del prestito, visto che il suo contratto scadrà tra un anno.

La Redazione