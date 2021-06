Un esame dopo l’altro “Batigol” Di Lorenzo è diventato “grande”

Di Lorenzo ci è abituato, la sua è stata una lunga gavetta, da ragazzino giocava attaccante e segnava tante reti. Il suo soprannome era Batigol: un difensore che spinge molto, dotato di buona tecnica, abile ad inserirsi proprio per trovare il gol. E soprattutto una straordinaria continuità di rendimento. In questo campionato Di Lorenzo con 3451 minuti è il giocatore di movimento più impiegato nell’ultima serie A: ha saltato solo due partite per squalifica. Una grande scalata quella di Di Lorenzo, fino alla Nazionale di Mancini e ad un Europeo in cui si sta ritagliando un ruolo da protagonista: dopo la brillante prestazione nel secondo tempo contro la Turchia, ora l’esame da titolare con la Svizzera. Un’altra prova che il terzino del Napoli è pronto a superare.

Roberto Ventre (Il Mattino)