Sarri vorrebbe Politano ed un vecchio obiettivo da quando era al Napoli

Un vecchio obiettivo di Sarri è Riccardo Orsolini, 24 anni, freccia del Bologna. Mau l’aveva chiesto quando allenava la Juve, è rimasto nei suoi radar. Il Bologna lo valuta almeno 20 milioni, la Lazio vorrebbe provare ad abbassare il prezzo fino a 15 milioni. Orsolini è in scadenza nel 2023, di rinnovo non se n’è mai parlato concretamente. Stuzzica Ilicic, in bilico all’Atalanta. Ha 33 anni, si è ripreso dopo un periodo difficile, è in scadenza nel 2022. Ha qualità ed esperienza, se al top fa la differenza. L’indirizzo della società, prima dell’arrivo di Sarri, era ringiovanire il più possibile. Uno strappo forse si farebbe per Ilicic. E’ spuntato il nome di Matteo Politano, 27 anni, è in scadenza con il Napoli nel 2024, ha il costo maggiore rispetto a tutti gli altri candidati della serie A, può superare i 20 milioni. Su Politano c’è anche la Fiorentina di Gattuso. Fonte: CdS