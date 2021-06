PRIMAVERA 1 – Alla Juventus il derby della Mole. Netto successo del Genoa

Domenica di campionato per le squadre della Primavera 1, dove c’era grande attesa per il derby della Mole tra il Torino e la Juventus. Successo dei bianconeri per 0-1, decide la rete di Illing. Netto successo del Genoa per 5-o contro la retrocessa Lazio. Infine vince in casa la Roma di Alberto De Rossi contro il Milan per 2-0.

Genoa-Lazio 5-0

Torino-Juventus 0-1

Roma-Milan 2-0

A cura di Alessandro Sacco