Per Eriksen paura e sollievo: condizioni stabili, è sveglio in ospedale. Ultime notizie

Per il giocatore è stato necessario il massaggio cardiaco prima della corsa all’ospedale di Copenaghen. Tanta la preoccupazione, l’incredulità di compagni, avversari e tifosi. La partita, inizialmente sospesa, è poi ripresa alle 20:30. Le condizioni di Eriksen fortunatamente sono stabili con il giocatore che ha chiesto ai suoi compagni di squadra di scendere in campo per proseguire la partita. Marotta: “Eriksen ha inviato un messaggio nella chat dell’Inter tranquillizzando tutti”.

Hjulmand dopo la sostituzione di Kjaer: “Era sotto shock e ha chiesto il cambio”

Il Ct della Danimarca, Hjulmand, ha parlato al termine della sfida contro la Finlandia. L’allenatore ha parlato soprattutto di Kjaer, capitano dei danesi: “Ho sostituito Kjaer perchè era sotto shock, non era convinto di tornare a giocare – ha detto – quando ha visto che il resto dei compagni era pronto si è deciso anche lui, ma nel secondo tempo non riusciva ad andare avanti e ha chiesto il cambio”.

Fonte: Fanpage.it