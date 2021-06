Monitoraggio per la fascia sinistra: occhi in casa Groningen, Lille e Benfica

La lacuna più grande è a sinistra, già da un po’ di anni. Per questo il Napoli monitora Gudmundsson, 22 anni, svedese del Groningen. In quella zona il solo Mario Rui non può garantire copertura perpetua e Ghoulam dovrà essere costantemente osservato in quel di Dimaro. Per cui, in avvio di stagione sarebbe importante per Spalletti poter avere un’altra soluzione in difesa sulla sinistra. Altro terzino monitorato è Reinildo Mandava del Lille, 27 anni, nazionale del Mozambico: elemento più esperto rispetto a Gudmundsson che quest’anno ha vinto il titolo di Ligue 1 in Francia. Altro profilo seguito è Nuno Tavares, terzino sinistro classe 2000 del Benfica, che fa parte della nazionale under 21 portoghese.

Roberto Ventre (Il Mattino)