Mancini ha riavvicinato i tifosi all ‘Italia: Rai1 e Sky, oltre 14 milioni in Tv 

Italia-Svezia, lo spareggio di ritorno per il Mondiale 2018, al quale non siamo andati, resta lì. La pagina più brutta e anche l’ultimo ascolto elevato in ordine di tempo, è ancora da battere. L’Italia di Mancini, venerdì sera al debutto degli Europei itineranti, ci è andata vicina vicina come spettatori e l’ha battuta come share. I numeri: contro la Turchia c’è stato un ascolto medio netto su Rai1 di 12.749.000 spettatori, share del 50,7%, quindi un italiano su due era incollato alla Tv e non lo ha distolto nulla. I contatti unici sono stati 21 milioni e 335 mila, cioè quelli che si sono comunque sintonizzati per vedere come andava. Il picco – il momento più visto – del primo tempo alle 21.24, al 24’ con 13 milioni e 343 mila, nella ripresa verso la fine, al 37’ con 13 milioni e 100 mila. Tornando all’infausto spareggio quell’Italia – il 13 novembre 2017 – ottenne 14 milioni e 800 mila spettatori con share del 48% e 25 milioni di contatti unici.

Per ora si volta pagina ed è tanta roba. Attesa mai vista, voglia di condividere e essere allo stadio (dove erano poco meno di 16 mila), ritrovarsi con gli amici a vedere la partita: un rito come la colazione o la pizza a fine anno scolastico, a certe cose non ci si rinuncia. E il dato di quasi 13 milioni su Rai1 lievita se mettiamo insieme coloro che hanno seguito la partita in streaming su RaiPlay. E va aggiunto anche il dato di Sky Sport dove Turchia-Italia ha avuto 1.553.000 telespettatori con il 6.2%. Si sfonda il muro dei 14 mila tifosi (14.302.000 tra Rai1 e Sky) destinato a essere abbattuto con la prossima eurosfida. Finora la più vista dell’era Mancini era stata Italia-Polonia con 8.465.000 persone e il 33.7 di share il 14 ottobre 2018 in Nation League.

Certo sono lontani i tempi dei record esagerati, il top dei top resta – da quando esistono le rilevazioni Auditel in poi – la semifinale dei Mondiali di Italia ‘90: il 3 luglio al San Paolo di Napoli contro Italia e Argentina. La partita fu seguita da 27.537.000 di telespettatori con 87,25% di share. In tempi recenti la semifinale di Euro 2016 tra Italia e Germania è stata seguita, tra Sky e Rai, da 19.671.900 spettatori (78,79% lo share). E il paragone con l’esordio degli azzurri in quella rassegna continentale. La partita era Belgio-Italia, gli azzurri vinsero 2-0. Gli ascolti di allora, 13 giugno 2016, fecero registrare 15 milioni 513 mila spettatori di media su Rai 1 con il 52.66%. A questi si sommavano i 2,7 milioni di Sky. Il totale allora sfiorò i 19 milioni (18.981.814) con il 64,45% di share. Per gli Europei 2012, l’esordio azzurro fu il 10 giugno con la partita su Rai1 alle ore 18: gli spettatori furono 12 milioni 712mila con il 62,68%.

