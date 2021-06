Mak partente, KK in dubbio: Giuntoli a caccia di puntelli in difesa

Senesi l’argentino del Feyenoord è uno degli obiettivi per costruire la difesa azzurra prossima ventura. La valutazione economica è di circa venti milioni di euro, ma, vista l’uscita di Maksimovic e la possibilità che arrivino offerte da prendere in considerazione per Koulibaly, un’operazione in entrata sarà necessaria. Torna per fine prestito Luperto dopo la stagione al Crotone, farà parte dei convocati per il ritiro di Dimaro e Spalletti farà le sue valutazioni su tutto l’organico. Per Manolas voci di un possibile interessamento dell’Olimpiacos. Il difensore greco è sotto contratto con il Napoli per altri tre anni e ha un ingaggio importante di circa 4 milioni di euro a stagione. Spalletti lo conosce bene per averlo allenato a Roma e punta su di lui per il reparto arretrato.

Fonte: Il Mattino