Italia – Giovanni Di Lorenzo si ritrova titolare di fascia destra

L’Italia ritornerà in campo mercoledì contro la Svizzera, reduce da un pareggio per 1-1 con il Galles. Sulla fascia destra toccherà al laterale destro del Napoli, Di Lorenzo, complice l’infortunio di Alessandro Florenzi. Il terzino è già stato impiegato nel secondo tempo contro la Turchia, garantendo spinta e copertura. Sembra sempre un veterano, Di Lorenzo, che si tratti di Napoli o di Nazionale. Gestisce al meglio le emozioni e affronta al meglio tutte le situazioni. Ha esordito in campionato nel Napoli nel migliore dei modi, stessa cosa in Champions contro il Liverpool e risposta analoga anche con l’Italia di Mancini. Subito convinto, sicuro, determinato fin dal primo pallone toccato, le sovrapposizioni sulla fascia, l’assistenza continua all’esterno d’attacco alto Berardi che nella ripresa ha lasciato molto più il segno rispetto al primo tempo entrando tra l’altro in maniera decisiva sulla rete del vantaggi dell’Italia.

Fonte: Il Mattino