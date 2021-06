Uno dei nodi da sciogliere nell’estate calda di Napoli è sicuramente il rinnovo di Lorenzo Insigne. Il calciatore di Frattamaggiore ha il contratto in scadenza nel 2022, con l’Europeo di mezzo, perciò una matassa non facile da sbrogliare. Secondo le pagine odierne del Corriere del Mezzogiorno, le parti in questione, vogliono proseguire, assieme, perciò anche se dovesse fare bene in Nazionale, insidie per il sì finale dovrebbe alla fine esserci, senza eccessive insidie