In difesa piace Marc Senesi, ma bisognerà trattare sul prezzo

Il mercato del Napoli, è diviso in due fasi, come spesso accade in questi casi. Prima vendere, per fare cassa, poi acquistare per rendere la rosa competitiva. In difesa ad esempio c’è da conoscere la questione Koulibaly, le richieste non mancano, ma al momento le offerte non sono ancora arrivate. Da sempre piace Marc Senesi del Feyenoord, anzi dallo scorso anno, ma al momento il prezzo frena tutto. Il club olandese chiede 20 milioni, troppo al momento per le casse sociali del club. Dovesse essere ceduto K2 si potrebbe iniziare a trattare.

La Redazione