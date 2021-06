Il Napoli “toglie” per due motivi Mertens dal mercato

Alla viglia della sfida di San Pietroburgo contro la Russia, l’attaccante del Belgio Dries Mertens, aveva parlato in conferenza stampa del suo futuro. “Non ho alcun motivo per andare via dal Napoli”. Nelle scorse settimane il “Ciro” azzurro si era parlato di una sua possibile cessione, anche per il suo ingaggio, ma il club partenopeo non se ne vorrà privare. Secondo le pagine di Repubblica due sono i motivi. Il valore tecnico e tattico di Dries Mertens, può fare al caso di Luciano Spalletti. La seconda riguarda indirettamente Victor Osimhen. Il bomber nigeriano per tutto il mese di Gennaio giocherà la Coppa d’Africa, quindi disporre del giocatore fiammingo sarebbe positivo per il campionato e anche la Coppa Italia. Quindi il no grazie del Napoli è a questo punto definitivo.

La Redazione