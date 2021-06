Il medico danese in conf: “Eriksen sta bene, ma non sappiamo cosa sia successo”

Sono ancora tutti commossi e visibilmente scossi in casa danese. Durante la conferenza stampa il medico della nazionale, Martin Boesen, ha rassicurato compagni, tifosi e appassionati di calcio sulle condizioni di Eriksen, monitorato in ospedale dopo il malore di ieri. “Gli ultimi esami fatti hanno dato buoni risultati” le sue parole. “Non abbiamo ancora spiegazioni in merito al malore che ha avuto. Gli psicologi sono stati tutta la notte con la squadra“. Di sicuro per i calciatori danesi non sarà facile dimenticare ed avranno bisogno di tempo per riprendersi da quanto successo…