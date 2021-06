Federcalcio danese: “Eriksen è stabile, abbiamo parlato con lui, grazie…”

Quanto accaduto ieri durante Danimarca/Finlandia non potrà essere dimenticato tanto facilmente. Quelle immagini resteranno scolpite, insieme alla sensazione liberatoria di saperlo vivo, Eriksen. La Federcalcio danese ha emanato un bollettino aggiornando sulle condizioni del calciatore.

“Questa mattina abbiamo parlato con Christian Eriksen, che ha inviato i suoi saluti ai suoi compagni di squadra. Le sue condizioni sono stabili e continua ad essere ricoverato in ospedale per ulteriori esami. La squadra e lo staff della squadra nazionale hanno ricevuto assistenza nel momento di crisi e continueranno ad esserci l’uno per l’altro dopo l’incidente di ieri. Vorremmo ringraziare tutti per i sinceri saluti a Christian Eriksen da parte di tifosi, giocatori, famiglie reali provenienti sia dalla Danimarca che dall’Inghilterra, associazioni internazionali, club, ecc. Incoraggiamo tutti a inviare i loro saluti alla Federazione, faremo in modo che siano trasmessi a Christian e la sua famiglia”.