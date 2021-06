Fabian sì, Fabian no: mentre sfoglia la margherita, il Napoli ne visiona 4

E’ proprio il caso di dirlo. Si sfoglia la margherita. Il dubbio sulla permanenza di Fabian Ruiz è reale, quindi il Napoli non può farsi cogliere impreparato. Si monitorano, per questo, alternative. Zian Flemmingm 21 anni, olandese del Fortuna Sittard, 12 gol nell’ultimo campionato, oltre all’ orami noto Basic, del Bordeaux. Piace Castrovilli, da sempre, ma il viola è seguito da diverse squadre in Italia. Altre ipotesi riguardano il norvegese Thorsby della Sampdoria e l’esperto Sissoko del Tottenham. Ovvio che un movimento in entrata verrà effettuato solo se si verificherà l’uscita di Fabian Ruiz, che fa gola ai top club di Liga, Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona. Resta Demme, molte chance di riconferma per Lobotka, Spalletti lo seguiva già ai tempi dell’Inter, nel ruolo di centrale potrebbe essere abbassato il macedone Elmas perché da trequartista il nuovo tecnico azzurro potrà già contare su Zielinski e Mertens.

Fonte: Il Mattino