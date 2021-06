EUROPEI, Olanda-Ucraina 3-2: vittoria arancione, in una gara avvincente

OLANDA-UCRAINA 0-0:

All’Amsterdam Arena, gran primo tempo dell’Olanda. Che meriterebbe il vantaggio. Depay, parato. Dumfries, non conclude sotto misura. Wijnaldum, alto sopra la traversa. Weghorst, non salta il portiere ucraino in uscita. Wijnaldum, tiro dal limite parato. Ancora Dumfries, solo in area, non finalizza. La gara si sblocca ad inizio secondo tempo, con Wijnaldum. Che ribatte in rete una smanacciata di Bushchan. Raddoppio di Weghorst. Poi l’incredibile rimonta dell’Ucraina. Con una magia a giro di Yarmolenko, dalla distanza. E con uno splendido, preciso, colpo di testa di Yaremchuk, su palla ferma calciata magistralmente da Malinovskyi. Nel finale, decide Dumfries. Ancora con un perentorio stacco aereo. Dopo un improvvido rinvio laterale, ma debole, del portiere ucraino Bushchan. Gruppo C, quindi, con Olanda e Austria a 3 punti. Ucraina e Macedonia del Nord a zero.

OLANDA (3-5-2):

Stekelenburg; Timber, De Vrij, Blind; Dumfries, De Roon, F. De Jong, Wijnaldum, Van Aanholt; Weghorst, Depay.

Ct. F. De Boer

UCRAINA (4-3-3):

Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Zinchenko, Sydorchuck; Yarmolenko, Yaremchuk, Zubkov.

Ct. Shevchenko