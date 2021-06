EURO 2020 – Test amichevole per l’Italia contro il Pescara Primavera. In campo anche Meret

Dopo il debutto vincente per 3-0 contro la Turchia, ieri l’Italia si è divisa in due gruppi. Quelli che hanno giocato la prima gara dell’Europeo, hanno svolto lavoro defaticante, mentre il resto del gruppo ha svolto un test amichevole contro il Pescara Primavera. Nella compagine abruzzese hanno giocato tra gli altri anche il portiere del Napoli Meret. Per la cronaca gli azzurri hanno vinto per 6-0. In gol nel primo tempo: Bernardeschi, Belotti e Chiesa, mentre nella ripresa a segno il classe 2000 Raspadori, Cristante e Pessina. Mercoledì alle ore 21,00 la seconda gara del girone A dell’Italia contro la Svizzera.

Fonte: figc.it