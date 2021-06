EURO 2020 – Sul gol di Lukaku, c’è lo “zampino” di Dries Mertens

Ieri sera a San Pietroburgo, esordio vincente per il Belgio del c.t. Roberto Martinez, 3-0 ai danni della Russia. Il primo gol è realizzato da Lukaku, l’assist è stato fornito da Dries Mertens, anche se c’è stato un liscio del difensore di casa Semenov. L’attaccante dell’Inter, ha dedicato la rete, ad Eriksen e davanti alle telecamere ha detto: “Cristian, thank you. I love you”, dopo il malore che ha colpito il danese ed ha tenuto tutto il mondo con il fiato sospeso. Per fortuna il centrocampista si è ripreso e sta decisamente meglio.

La Redazione