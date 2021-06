EURO 2020 – Inghilterra-Croazia, formazioni ufficiali. Esordio per Foden e Mount

Questo pomeriggio a Wembley, la cattedrale del calcio mondiale, si giocherà la sfida per gli Europei tra l’Inghilterra e la Croazia. Per la squadra di Southgate ci sarà Herry Kane in attacco, oltre che l’esordio nella manifestazione per i giovani Foden e Mount. Per la squadra ospite tutte sulle spalle del milanista Rebic.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Mings, Trippier; Phillips, Rice; Sterling, Mount, Foden; Kane. CT: Gareth Southgate.

Croazia (4-1-4-1): Livaković; Vrsaljko, Ćaleta-Car, Vida, Gvardiol; Brozović; Kramarić, Modrić, Kovačić, Perišić; Rebić. CT: Zlatko Dalic.

La Redazione