Euro 2020 – Inghilterra/Croazia 1-0, a Wembley la sblocca Sterling

Terza giornata ad Euro 2020, il primo torneo itinerante internazionale. Per il gruppo C sono scese in campo a Wembley, Inghilterra e Croazia. La sfida va alla squadra inglese che si aggiudica la vittoria grazie alla rete di Sterling, bravo a ricevere e battere Livakovic, su un assist delizioso di Phillips. Meglio la squadra di Southgate nel computo totale della gara e che spreca anche diverse occasioni per il raddoppio. Venerdì torneranno in campo contro la Scozia. La squadra di Dalic dovrà invece riscattarsi con la Repubblica Ceca. Di seguito il tabellino:

Inghilterra – Croazia 1-0, 56′ Sterling (I)

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Mings, Trippier; Phillips, Rice; Sterling (90’+1 Calvert-Lewin), Mount, Foden (71′ Rashford); Kane (81′ Bellingham). A disposizione:D. Henderson, Johnstone, Shaw, Grealish, J. Henderson, Rashford, Coady, Calvert-Lewin, White, James, Saka, Bellingham. Ct: Southgate.

CROAZIA (4-1-4-1): Livaković; Vrsaljko, Ćaleta-Car, Vida, Gvardiol; Brozović (70′ Vlasic); Kramarić (70′ Brekalo), Modrić, Kovačić (85′ Pasalic), Perišić; Rebić (78′ Petkovic). A disposizione:L. Kalinic, Sluga, Brekalo, Vlasic, Budimir, Pasalic, Skoric, Badelj, Petkovic, Juranovic, Bradaric, Ivanusec. Ct: Dalic.

Ammoniti: Caleta-Car (C), Kovacic (C), Brozovic (C), Foden (I)

ARBITRO: Orsato (ITA).