Doppio azzurro per “l’intoccabile” Giovanni Di Lorenzo, napoletano fino al 2025

L’azzurro Napoli e l’azzurro Italia, il presente e il futuro: Di Lorenzo è sotto contratto con il Napoli fino al 2025, altri quattro anni, una pedina inamovibile, sarà un punto fermo anche con Spalletti. E un posto se l’è guadagnato anche con Mancini tra i 26 convocati del ct azzurro per gli Europei. Ottimo il suo impatto nell’esordio all’Olimpico, come fu molto positivo quello nella sua prima partita in Nazionale contro il Liechtenstein, a ottobre 2019. Protagonista anche in due partite di Nations League, in quella di qualificazioni mondiali vinta 2-0 in Bulgaria e nell’amichevole con San Marino, penultimo test degli azzurri prima degli Europei.

Roberto Ventre (Il Mattino)