CENTROCAMPO – Il Napoli vuole pescare in Olanda due elementi di personalità

In questi anni il Napoli ha pescato in Olanda, nel campionato dell’Eredivise, molto bene, come Mertens, Milik e Lozano, e vorrebbe proseguire su questa scia, soprattutto a centrocampo. Certo dell’addio di Bakayoko, si attendono novità per Fabian Ruiz, a livello di offerte, il taccuino di Giuntolo ha due nomi su tutti. Il primo è Teun Koopmeiners dell’Az Alkmaar, personalità da vendere, 15 gol realizzati e la squadra azzurra lo ha affrontato in Europa League, dove Ospina gli ha parato il rigore. In Italia piace all’Atalanta, ma anche a molti club europei. Il secondo nome è Zian Flemming del Fortuna Sittard, 12 reti realizzate ed la new entry del mercato estivo. Si penserà con calma, senza dimenticare Basic del Bordeaux, perciò c’è voglia di accontentare Spalletti per la linea mediana.

La Redazione