Turchia/Itlalia. l’attacco azzurro è devastante. C’è comunque un top

Berardi 7,5

Domenico è la vera chiave del tridente azzurro. Si mette in moto dopo un quarto d’ora, quando capisce di dover tagliare il campo. Chiude il triangolo con Insigne, creando la prima occasione e non si ferma più. Un cioccolatino per il colpo di testa di Immobile e poi sblocca la partita: lascia sul posto Meras, il suo cross violento impatta Demiral e finisce in rete. Recupera palla sul lancio di Cakir e avvia anche l’azione del tris azzurro.

Immobile 8

E’ la partita più complicata (dal punto di vista tattico) e gli azzurri nel primo tempo lo assistono poco, ma Ciro sta benissimo, non avverte la pressione. Velocissimo sul cross di Berardi toccato sull’esterno della rete, ci riprova di prepotenza da fuori ma viene rimpallato da Söyüncü, colpisce di testa e va vicino al gol. Lo trova, firmando di astuzia e di opportunismo il raddoppio. Chiude la tripletta azzurra con l’assist a Insigne. Può diventare il suo Europeo.





L. Insigne 7,5

Cerca il tiro a giro sul palo più lontano, specialità della casa, sino a quando non trova il terzo gol, meraviglioso per lo sviluppo dell’azione. Coinvolto l’intero tridente. Da Berardi a Barella, poi Immobile per il destro di Lorenzo il Magnifico.

