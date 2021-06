Turchia/Italia – La difesa fa le prove generali , Chiellini è un gigante. I voti del reparto

G. Donnarumma 6,5

Per 35 minuti resta a guardare la partita da lontano, ma non si fa sorprendere e neutralizza il cross di Yilmaz a capo del primo contropiede turco. L’attenzione conta negli istanti decisivi: Gigio c’è.

Florenzi 6

Dietro è attento. Costruisce a tre con Bonucci e Chiellini, ma cerca anche di spingersi in avanti. Nell’intervallo resta negli spogliatoi per un probabile infortunio muscolare.

Di Lorenzo (1’ st) 6,5

Mica facile entrare così, ma il difensore del Napoli dimostra solidità e concretezza.

Bonucci 7

L’intesa bianconera non tramonta: se Chiello marca, Leo copre, conservando lucidità di pensiero e di palleggio per impostare.

Chiellini 7,5

Giorgione, in versione gorilla, entra a petto in fuori in partita. E’ aggressivo, rabbioso, gioca d’anticipo. Sembra voglia mangiare il pallone in ogni contrasto. Di testa, sfruttando un angolo, va vicino al gol. E’ ancora l’anima azzurra.

Fonte: CdS