Spalletti: cambio di ruolo ad Elmas e fiducia a Lobotka

Verrà abbassato in mediana Elmas che è destinato la stagione prossima con Spalletti a poter ricoprire questa nuova posizione. Il macedone ha grande qualità tecnica e può ricoprire più ruoli, questa stagione è stato impiegato anche da esterno d’attacco ma si trova meglio da centrale sia trequartista o più basso a centrocampo. E molte chance di riconferma le ha Lobotka che piace molto a Spalletti e lo teneva sotto osservazione già ai tempi dell’Inter: per lo slovacco, quindi, proprio la stagione con il nuovo tecnico potrebbe essere quella del rilancio in maglia azzurra dopo che ha giocato pochissimo in questo primo anno e mezzo con il Napoli. R. Ventre(Il Mattino)