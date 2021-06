Sono tre i centrali che fanno compagnia al momento a KK. Un argentino se Kalidou partisse

In difesa, dinnanzi a Meret, ci sono già tre centrali che fanno compagnia a KK: però Manolas, Rrahmani e Luperto avrebbero bisogno di un riferimento certo, nel caso in cui vada via il senegalese. Il più autorevole candidato resta Marcos Senesi, ventiquattrenne argentino del Feyenoord, che ha una quotazione non in linea con la congiuntura economica del calcio: ma le trattative esistono per questo, per riuscire a trovare convergenza tra richieste ed offerte. Fonte: CdS