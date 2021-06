SKY – Terzino e mediano: due i nomi valutati dal Napoli

Per molti “affari” se ne parlerà al termine degli Europei, ma anche durante la manifestazione internazionale, il mercato non si ferma. Al lavoro anche Giuntoli in casa Napoli. Stando a quanto riferisce Sky Sport, le energie azzurre sarebbero rivolte principalmente alla fascia sinistra ed un mediano. Per la corsia mancina gli occhi sono su Nuno Tavares, terzino classe 2000 del Benfica, uno dei candidati principali: nonostante la necessità di un giocatore pronto, il giovane terzino s’è messo in mostra quest’anno e potrebbe rivelarsi un investimento importante per il futuro. Per il centrocampo invece c’è anche Zian Flemming del Fortuna Sittard: olandese classe 1998, è un centrocampista dalle spiccati doti offensive che ha concluso lo scorso campionato con 12 gol e 7 assist. Più d’esperienza invece il profilo di Moussa Sissoko del Tottenham, reduce da 25 presenze in Premier League.

da TMW