SERIE A FEMMINILE – Dalila Ippolito ad un passo dal Pomigliano

Tra Prima squadra e la Primavera, è stato per il talento argentino della Juventus Women Dalila Ippolito non semplice, come apprendistato nel campionato italiano. Adesso per la calciatrice sudamericana è il momento di crescere e trovare in continuità nella massima serie. Tra il Napoli, la Florentia e il Pomigliano, secondo il sito juventusnews24, Ippolito potrebbe giocare nella squadra campana neo promossa. Sarebbe l’occasione per mostrare le sue qualità.

