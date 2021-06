Rai, Venerato fa il punto sul mercato: “Occhio a Pezzella”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, ha riferito le ultime di mercato sul Napoli: “Il terzino sinistro è prioritario per il progetto azzurro, appena il Napoli farà qualche cessione importante è il primo obiettivo di Spalletti. Parisi resta nei radar, un altro giocatore da tenere in considerazione per la fascia sinistra è Pezzella del Parma. Il turco Celik non credo che sia un giocatore che il Napoli tratterà. A centrocampo Doucoré non credo che piaccia allo scouting del Napoli. Invece Basic è uno di quei giocatori che piace, ma al momento non c’è una trattativa col Bordeaux, c’è solo il gradimento reciproco col giocatore”.

dichiarazioni da TMW