PRIMAVERA 2 – Parma-Napoli 5-6 (d.c.r.) decisivo Idasiak e azzurrini promossi in serie A

Questo pomeriggio al Centro Sportivo di Collecchio, si è giocata la sfida valevole per la semifinale Primavera 2 tra il Parma e il Napoli. I padroni di casa passano in vantaggio con Napoletano. Gli azzurrini, dopo aver sfiorato il pareggio con Labriola e Cataldi, pareggia nel finale del secondo tempo con il numero 10 con un sinistro imparabile per Rinaldi. Il portiere dei ducali si supera su Labriola in un paio di circostanze. Spreca anche Pesce da ottima posizione. Si va ai rigori, dov’è decisiva la parata di Idasiak su De Rinaldis, mentre è decisivo Cataldi con il cucchiaio. I partenopei volano in finale contro il Lecce, ma è qualificato matematicamente promosso in Primavera 1.

Marcatori: 18′: Napoletano (P) ; 84′: Labriola (N)

Parma: Rinaldi, Luscietti (71′ Radu), Cucci (120′: Casarini), Mallamo (93′: De Rinaldis), Dierchx, Balogh, Kosznovsky, Ankrah, Sits (12′ Artistico), Traorè, Napoletano (93′: Mir). A disp: Turk, Casarini, Cipoletti, Radu Jodar, Bassoli, Mir, De Rinaldis, Stefancic, Bocchialini, Artistico, Bevilacqua. All. Veronese

Napoli: Idasiak, Potenza, Romano, Virgilio (79′: Pesce), Spedalieri, Costanzo, Cioffi (32′: Vergara), Sami 59′: Cataldi), Ambrosino (59”: Iaccarino), Labriola, D’Agostino. A disp. Daniele, Sepe, Barba, D’Onofrio, Guarino, Cataldi, Iaccarino, Acampa, Vergara, Pesce, Pinto, Umile. All. Cascione.

Arbitro: Sig. Turrini sez. di Firenze

Ammoniti: 19′: Spedalieri (N) ; 37′: Luscietti (P) ; 59’Balogh (P) ; 91′: Iaccarino (N) ; 91′: Napoletano (P) ; 107′ Cascione (All. N)

Rigori

GOL PARMA: Artistico spiazza il portiere.

GOL NAPOLI: Iaccarino spiazza Rinaldi.

GOL PARMA: Casarini sotto l’incrocio.

GOL NAPOLI: Pesce angola e va in gol.

PARA IDASIAK: De Rinaldis sbaglia dal dischetto.

GOL NAPOLI: rete di D’Agostino.

GOL PARMA: Radu spiazza il portiere.

GOL NAPOLI: Labriola.

GOL PARMA: Traorè.

GOL NAPOLI: Cataldi

La Redazione