PRIMAVERA 2 – Oggi sfida promozione contro il Parma

Oggi alle ore 14,30, presso il Centro Sportivo di Collecchio, il Napoli Primavera di mister Cascione affronterà in trasferta il Parma. La sfida in terra emiliana, sarà gara secca e varrà come semifinale. In caso di parità tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore.

I convocati azzurri: Acampa, Ambrosino, Barba, Cataldi, Cioffi, Costanzo, D’Agostino, D’Onofrio, Daniele, Guarino, Iaccarino, Idasiak, Labriola, Pesce, Pinto, Potenza, Romano, Sami, Sepe, Spedalieri, Umile, Vergara, Virgilio.

La Redazione