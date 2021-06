Politano, un sogno per la serie A, ma il Napoli ha altri progetti

Matteo Politano aveva il sogno di far parte della spedizione azzurra agli Europei, il Primo Giugno, invece c’è stato il no, al suo posto Raspadori. Questo però non ha demoralizzato l’esterno d’attacco di destra del Napoli, anzi non vede l’ora di ricominciare dal ritiro di Dimaro-Folgarida dal 15 al 25 Luglio. Nel frattempo piace alla Lazio e Fiorentina, allenati da due ex azzurri, Sarri e Gattuso. Il club partenopeo, secondo il CdS, sa perfettamente che il valore dell’ex di Sassuolo e Inter, non ha eguali, nel gioco di Spalletti può essere devastante avendolo allenato quando era in maglia nerazzurra. Matteo Politano, dal sogno azzurro Italia, alla voglia di ricominciare con il Napoli.

La Redazione