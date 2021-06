Per Giuntoli e Spalletti, due osservati speciali nell’Italia di Mancini

C’è chi tiferà e basta. Ma per Spalletti e Giuntoli è pur sempre un Europeo di lavoro. Perché di calciatori da seguire, inseriti nella lista dei potenziali acquisti di questa estate dove, sia chiaro, prima il Napoli dovrà vendere uno dei suoi big (Fabian, Lozano o Koulibaly) e poi potrà muoversi, ce ne sono tanti. E non solamente Emerson Palmieri, il terzino sinistro della nazionale azzurra che il Chelsea starebbe per lasciar andare via e per cui il ds Giuntoli si è messo in fila da tempo. Ma nell’Italia di Mancini, oltre ai tre napoletani Di Lorenzo, Meret e Insigne, c’è un’altra pedina che si è aggregata quasi all’ultimo ma che Giuntoli tiene come osservato speciale già dalla scorsa estate: Giacomo Raspadori, classe 2000, sei gol in serie A è un’asta che come al solito solo il Sassuolo riesce a scatenare con enorme maestria. Infatti, anche Inter e Juventus sono sulle sue tracce e chissà dopo questo Euro2021 la sua quotazione a quanto arriverà. P. Taormina (Il Mattino)