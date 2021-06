Nell’Olanda ci sono due talenti che intrigano Spalletti e Giuntoli

Curiosità anche per la nazionale Orange: nell’Olanda che affronta Macedonia, Austria e Ucraina, ci sono due talenti che intrigano Spalletti e Giuntoli ovvero Denzel Dumfries (PSV Eindhoven) e Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar). Per il primo pare nettamente in pole l’Everton, mentre il secondo sembra molto vicino a dire sì all’Atalanta. Ma con l’offerta giusta, eventualmente, tutto può cambiare. Non sono gare di poco conto per farsi una idea del valore di un giocatore: Ancelotti, per esempio, rimase stregato da Lozano dopo averlo visto, dal vivo, in Germania-Messico, Mondiale del 2018. P. Taormina (Il Mattino)