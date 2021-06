Napoli: il mercato in difesa. Sussurri dalla patria per Manolas

In difesa ci sarà sa seguire l’evoluzione della vicenda Koulibaly che sta bene a Napoli e ha dato la sua piena disponibilità a restare. Poi andranno valutate le eventuali offerte che dovessero arrivare al club azzurro. Per Manolas voci di interessamento da parte dell’Olimpiacos che potrebbe decidere di muoversi per sondare il terreno con il difensore greco, giocatore azzurro tra quelli che Spalletti conosce bene per averlo avuto alla Roma e apprezza molto. Luperto è rientrato per fine prestito e farà parte dei centrali in ritiro a Dimaro in attesa di altri movimenti. Per il momento ce ne è uno soltanto certo in uscita tra i difensori centrali, Maksimoivc che va via a scadenza di contratto. Stesso discorso per Hysaj, come terzino destro seguito il turco Celik, ieri avversario dell’Italia. Si lavorerà per una pedina da aggiungere al riconfermato Di Lorenzo. In porta la scelta è stata fatta, Meret resta certamente, ha un contratto fino al 2026 e più avanti potrebbero partire le operazioni per un rinnovo. Per il portiere colombiano Ospina tutto dipenderà dalle offerte.

R. Ventre Il Mattino