MOVIOLA – Turchia/Italia: bocciato l’arbitro Makkelie e il Var

E’ clamoroso il rigore tolto all’Italia sul finire del primo tempo. Celik allarga il braccio sul cross di Spinazzola e tocca la palla. Non vede e non lo aiuta neppure il Var nonostante le proteste degli azzurri. Due cartellini giallo, dodici falli. Spicca l’errore dentro una partita che non sembra complicata.

Makkelie 5 – Prova non positiva dell’arbitro, non vede il fallo di mano a fine primo tempo. Per il resto anche alcuni falli nella ripresa da una parte e dall’altra che lasciano molto a desiderare.

Var Blom (Ola): 5 – Se Makkelie è stato poco brillante, il demerito è anche del VAR che non ha dato una mano in maniera decisiva sull’episodio del finale di primo tempo. Per il resto gli altri episodi giudizi positivi.

Fonte: CdS