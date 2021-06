Mertens libero dai problemi fisici: stasera tocca a lui

Mertens in campo stasera. Contro la Russia toccherà a lui. Il suo borsino in nazionale recita: 98 presenze, 21 gol e 29 assist e la voce Europeo al momento è l’unica ancora a secco. A lui il compito di rendere compiuta una generazione di fenomeni, quella belga, che tra l’Europeo che parte oggi e il Mondiale del 2022 in Qatar potrebbe essere al suo ultimo ballo. Come nel Napoli, anche nello spogliatoio del Belgio Mertens è quello che porta il sorriso. Sorriso ancor più radioso dopo aver superato i problemi fisici. Quest’anno a Napoli ne è sttao vittima come non mai. «Ma è così che si invecchia. Ora la mia forma è buona. Mi sento bene». Inutile nascondersi, il Belgio di Mertens è una delle grandi favorite per la vittoria del titolo finale, anche se Dries prova a fare i debiti scongiuri. «La favorita è la Francia. Poi vedo bene anche Inghilterra e Italia. Quanto a noi…spero di riuscire a fare meglio dei Mondiali 2018 in Russia», quando il Belgio fu fermato dalla Francia in semifinale.