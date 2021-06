MERCATO – In attesa di novità per Basic, nome nuovo che viene dal Lens

Il Napoli per quanto riguarda il centrocampo, al momento ha tre certezze. Demme, Zielinski ed Elmas, in attesa che Spalletti valuti Lobotka. Sullo slovacco il mister lo vorrebbe valutare per cercare di farlo tornare ai suoi livelli. In entrata, sempre che arrivino offerte per Fabian Ruiz, c’è sempre la questione di Toma Basic. Il calciatore del Bordeaux, ha da tempo detto di sì al club azzurro, ma c’è chiudere con la società transalpina. Un nome nuovo, gioca sempre nella Ligue 1, nel Lens per la precisione, si tratta Cheick Oumar Doucorè, 21 anni e 35 presenze. Ha tutto tecnica e fisicità al tempo stesso, resta lì al calduccio, perchè l’alternativa ci vuole sempre, nell’emergenze.

La Redazione